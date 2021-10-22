Оттава, 22 октября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Гражданская война, происходившая в Мозамбике, негативно повлияла на численность слонов, имеющих бивни, сообщает 22 октября ИА Красная Весна со ссылкой на журнал Science.

anujohanna Слон

В ходе исследования, проведенного учеными из Канады Крисом Т. Даримонтом и Фани Пеллетье, было выяснено, что в популяции слонов национального парка Горонгоса существенно снизилась доля слонов с бивнями.

Учёные напоминают, что во время вооруженного конфликта с 1977 по 1992 год боевики обеих сторон убивали слонов ради слоновой кости, которую продавали для финансирования своих военных расходов. В регионе, который сейчас является национальным парком Горонгоса, было убито около 90% популяции слонов.

По мнению учёных, выжили только особи, которые не имели бивней. До войны бивни отсутствовали менее чем у 20% слонов, сообщают ученые.