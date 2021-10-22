Нижний Новгород, 22 октября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Каникулы в школах Нижегородской области начнутся раньше обычного и совпадут с периодом нерабочих дней, которые продлятся с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 22 октября. Учреждениям дополнительного образования в течение этих двух недель разрешили работать в дистанционном формате, а спортивным секциям — продолжать занятия с детьми в обычном режиме. Также стало известно о том, что в детских садах могут быть открыты дежурные группы по просьбе родителей. Отметим, что ранее президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. Причиной тому послужило резкое ухудшение эпидемиологической обстановки из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом.