Иерусалим, , 20:53 — REGNUM Министерство обороны Израиля проведёт конфискацию имущества ливанской компании Shreif Sanitary, сообщает 22 октября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Сursorinfo.

Израиль на карте

Такое решение обосновывается тем, что компания оказывала некую помощь группировке «Хезболла».

Глава минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ, согласно которому израильские власти конфискуют имущество ливанской компании Shreif Sanitary «в рамках широкого спектра мероприятий, проводимых против проекта «Хезболлы» по созданию высокоточных ракет».

По утверждению минобороны Израиля, компания оказывала помощь проиранской группировке «Хезболла», в поставках оборудования для производства ракет.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль одобрит строительство 3 тыс. домов в поселениях на Западном берегу