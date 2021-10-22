Брюссель, , 19:07 — REGNUM Двустороннюю встречу провела Ангела Меркель с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким по поводу важности признания верховенства европейского права, сообщила 22 октября журналистам федеральный канцлер Германии.

Покайтесь публично! Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

Комментируя попытки Польши сопротивляться общему мнению ЕС о том, что европейское право главнее внутригосударственного, Меркель сказала, что на саммите ЕС эта тема горячо обсуждалась.

Она и французский президент Эммануэль Макрон осудили позицию Польши и выразили поддержку главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Меркель «Я сама, как и президент Франции Эммануэль Макрон, провела двустороннюю встречу с Матеушем Моравецким, мы выразили большую обеспокоенность и отметили необходимость выйти из дальнейшей спирали».

Несогласие Варшавы с правом Брюсселя она назвала «политической проблемой», а не юридическими разногласиям, а затем добавила: «Польский премьер-министр вчера [21 октября] дал ясно понять, что привержен соблюдению европейских договоров».

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