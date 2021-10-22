Вашингтон, 22 октября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Использовать Морские порты штата Флорида можно использовать для разгрузки контейнеровозов, стоящих в многодневных очередях на западном побережье США, заявил губернатор Флориды Рон Де Сантис в эфире телеканала Fox News.

(сс) Frans Berkelaar В порту

Об этом 22 октября сообщает ИА Красная Весна.

По словам Де Сантиса, все порты Флориды имеют незадействованные мощности, так как всегда работали круглосуточно и без выходных, в отличие от портов Калифорнии.

«Некоторые суда уже перенаправлены в порты Флориды. Мы ожидаем, что их будет больше», — сказал Де Сантис, отметив, что порты Флориды имеют отличную логистику и проблем с доставкой грузов на всю остальную территорию США не будет.

Напомним, у портов западного побережья США в очередях на разгрузку стоят десятки океанских контейнеровозов, а в США в это время пустеют полки магазинов и нарушаются сроки доставки товаров.

Кроме того, создается дефицит морских контейнеров и контейнеровозов.

На восточном же побережье США, в частности в портах Флориды, такой картины нет.

Проблемы в порту Лос-Анджелеса и Лонг-Бич имеют несколько причин. Первая — недостаток рабочей силы непосредственно в портах, отчасти связанный с тем, что отказывающихся вакцинироваться уволили, а также с тем, что в демократических штатах гораздо дольше платили коронавирусные пособия, и многим людям понравилось не ходить на работу, но получать при этом деньги.

По этой причине порты Калифорнии не могут возобновить круглосуточную работу — не хватает людей: одни невакцинированы, другие просто не хотят работать, сидя на пособиях.

На этом фоне в США остался неудовлетворенным резко выросший спрос на комплектующие, необходимые предприятиям, возобновившим работу после локдауна.

Предприятия штата Флорида, включая порты, работу фактически не прекращали на протяжении всего периода пандемии, а проверять статус вакцинирования у работников запрещено по местному законодательству.