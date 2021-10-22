Красногорск, 22 октября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Число вакцинированных от коронавируса на территории Подмосковья составляет порядка 3,7 млн человек. Об этом 22 октября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом из этого числа лишь 1% заражается коронавирусом, подчеркнула чиновник.

«Среди всех вакцинированных у нас в Московской области — 3,7 млн — заражаются коронавирусной инфекцией менее 1%», — сказала Стригункова.

Также она отметила, что среди госпитализированных порядка 15% приходится на ранее вакцинированных лиц, однако многие из них делали прививку более чем за шесть месяцев до заражения.