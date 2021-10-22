Токио, 22 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Японские учёные из Института науки и технологий Нара (Nara Institute of Science and Technology) обнаружили бактерию, позволяющую разлагать пластмассы и производить экологически чистый биоразлагаемый пластик.

geralt Бактерии

Об этом 22 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на пресс-службу института Нара.

Бактерию Ideonella sakaiensis можно выращивать на полиэтилентерефталате (ПЭТ), а затем она производит поли-три-гидроксибутират

«Некоторые бактерии содержат ферменты, необходимые для разложения ПЭТ, наиболее опасного для окружающей среды пластика. Наше исследование показало, что бактерия Ideonella sakaiensis превращает ПЭТ в поли (3-гидроксибутират) (PHB), тип поли (гидроксиалканоатного) (PHA) пластика, который является биоразлагаемым», — рассказал руководитель исследования Сосуке Йошида.

Он пояснил, что сделанное открытие решает сразу две текущие проблемы: разложение наиболее стойкой формы пластика на нефтяной основе и производство биоразлагаемых пластиков.

Напомним, загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами является одной из самых актуальных экологических проблем современного мира. Пластмассы на нефтяной основе широко используются в производстве одноразовых пластиковых бутылок, текстиля и пищевой упаковки. Они быстро выбрасываются после использования, но сохраняются в окружающей среде в течение сотен лет.