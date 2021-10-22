Красногорск, 22 октября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 в Подмосковье фиксируется уже седьмую неделю подряд. Об этом 22 октября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

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Также чиновник отметила, что на данный момент в регионе выявляют больше случаев заражения коронавирусом чем в любую из трех предыдущих волн пандемии. Причем осенью 2021 году в Подмосковье были установлены максимальные показатели как по госпитализации, так и по выявляемости заболевания.

«В обычное время у нас вызовов скорой помощи осуществляется около 6,5 тыс. в сутки. Сейчас более 11 тысяч. Если в поликлинику у нас всегда ходило 120 тыс. в день, то сейчас ходит 220 тыс., вызовы неотложной помощи также выросли в три раза», — сказала Стригункова.