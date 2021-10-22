Черкесск, 22 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Школьные осенние каникулы в образовательных учреждениях общего и среднего образования начнутся раньше положенного срока на неделю. Об этом сообщило 22 октября региональное министерство образования.

Minobr.pnzreg.ru Осенние каникулы

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«В соответствии с утверждённым порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования осенние каникулы в общеобразовательных организациях республики начнутся с 25.10.2021 и продлятся до 03.11.2021», — говорится в сообщении пресс-службы минобра на официальной странице в соцсети Instagram.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для жителей России с 30 октября по 7 ноября. Напомним, что на этот период — с 4 по 7 ноября приходятся школьные каникулы. Кроме того, ранее Министерство просвещения РФ объявило, что во всех школах России с 30 октября по 7 ноября включительно будут объявлены каникулы. Причиной стала непростая ситуация по коронавирусу.