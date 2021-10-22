Вашингтон, 22 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Потребность в госпитализации больных с диагнозом COVID-19 снизилась в штате Флорида на 90% после начала применения моноклональных антител, заявил 21 октября губернатор штата Рон деСантис.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон Десантис

Об этом сообщает со ссылкой на телеканал Fox News.

«Летом, когда на нас обрушилась «дельта», я начал программу лечения моноклональными антителами, потому что поступающие в больницы люди не получали лечения на ранней стадии заболевания. С тех пор как мы начали эту программу, госпитализация в штате упала на 90%», — заявил Де Сантис в эфире телеканала.

При этом он напомнил, что когда Флорида начала массовое лечение моноклональными антителами и оно показало свою эффективность, администрация Байдена попыталась сократить поставки этого лекарства во Флориду.

Ранее американские СМИ утверждали, что разворачивание программы лечения моноклональными антителами обусловлено желанием губернатора Флориды нажиться на этих лекарствах. Позднее в Вашингтоне заявили, что отдельные штаты не имеют право покупать это лекарство самостоятельно.

Тем не менее, губернатор Флориды ДеСантис успел подписать контракт на поставку аналогичного препарата. По официальным данным, в результате смертность от COVID-19 в штате Флорида упала до уровня менее 20 человек в сутки.

Стоит отметить, что население Флориды насчитывает свыше 21 млн. человек.