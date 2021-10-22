Оренбург, 22 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в «антиковидном» указе назвал объекты, которые составят исключение из правил в период нерабочей недели (30 октября — 7 ноября). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В документе говорится о запрете на работу для любых организаций в сфере общественного питания. Исключение сделано только для обслуживания на вынос доставки заказов на дом, для кафе в гостиницах, которыми пользуются только постояльцы, столовых в организациях, которыми пользуются только сотрудники.

Не будут работать розничные рынки, базары и ярмарки, любые объекты розничной торговли, в том числе расположенных в торговых комплексах и ТРЦ. Продолжат работать на этой неделе только аптеки и аптечные пункты, продуктовые и те магазины, где доля непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 50% ассортимента, а также зоомагазины, салоны сотовой связи, салоны ритуальных услуг, цветочные павильоны и пункты выдачи товаров, доставляемых дистанционно.

Из организаций бытовых услуг продолжат работу только те, где обслуживают жителей без посещения помещений. Будет приостановлена работа парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, центров фитнеса, тренажерных залов, ФОКов, бассейнов, а также стоматологий — кроме случаев оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

На неделю приостановят свою работу любые организации, которые проводят досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные, рекламные мероприятия с очным присутствием жителей. Не будут проводить культурные, выставочные, просветительские мероприятия, приостановят работу театры, кинотеатры, кинозалы, концертные залы, цирки, дома культуры, клубы, музеи и библиотеки.

С 30 октября по 7 ноября будут закрыты кальянные, детские игровые комнаты, детские центры и иные организации для детей, зоопарки, аттракционы и пункты проката.

Приостановят оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и подведомственных им учреждений (в том числе МФЦ). Исключение будет сделано только для процедур государственной регистрации рождения, смерти, расторжения брака (если дата назначена на период с 30 октября по 7 ноября) и для выдачи результатов государственной (муниципальной) услуги, если дата выдачи уже назначена в период с 30 октября по 7 ноября.

Любые государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, будут оказывать дистанционно. Срок предоставления иных госуслуг будет продлен на семь календарных дней — заявители не теряют своего права на их получение.

Пункты вакцинации продолжат свою работу в бесперебойном режиме.