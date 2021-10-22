Владикавказ, 22 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Северной Осетии введен дистанционный режим обучения в школах, учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Он будет действовать с 25 по 29 октября в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования. Решение о «дистанционке» было принято в ходе заседания оперативного штаба 22 октября.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

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«За это время в школах подведут итоги первой четверти и выставят четвертные отметки. <…> Обучающиеся приступят к учебе в очном формате 8 ноября», — говорится в сообщении минобра.

При этом, как отметили в ведомстве, родители детей, которые имеют право на бесплатное питание, получат продуктовые наборы за период с 25 по 29 октября. Каникулы в школах продлятся с 30 октября по 7 ноября.

Помимо этого, определен порядок пребывания детей в детских садах с 25 октября по 7 ноября. Для детей, родители которых работают в эти дни, будет организована работа дежурных групп.