Владикавказ, 22 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В Северной Осетии режим нерабочих дней может быть продлен еще на одну неделю. Власти региона предложили расширить действие режима, объявив нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября.

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При этом работа медучреждений будет продолжена в течение всего периода, а работу банкетных залов приостановят. С таким предложением выступил 22 октября в ходе заседания оперативного штаба руководитель администрации главы и правительства РСО-Алании Ибрагим Гобеев.

«Предлагаем установить для органов государственной власти и государственных учреждений с 25 октября по 7 ноября нерабочие дни с сохранением заработной платы. При этом указанным органам и учреждениям определить необходимое количество служащих, обеспечивающих функционирование этих органов», — цитирует чиновника портал «15-й Регион».