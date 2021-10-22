Оренбург, 22 октября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области установили новый возрастной ценз для перевода пожилых граждан на работу в удаленном формате. Новшество прописано в губернаторском указе, где речь об антиковидных мерах, сообщает пресс-служба областного правительства.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Согласно документу, вступившему в силу с 22 октября, работодатели обязаны перевести на дистанционную форму работы всех сотрудников старше 60 лет. Ранее говорилось об оренбуржцах в возрасте 65+.

С 30 октября по 7 ноября губернатор Денис Паслер поручил профильным министерствам приостановить использование для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт для лиц 60 лет и старше.