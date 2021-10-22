Оренбург, 22 октября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области ввели новые ограничения из-за неблагополучной ситуации по COVID-19. Изменения внесены в губернаторский указ, сообщает пресс-служба областного правительства.

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С 25 октября отменены заезды на планируемые смены в детские лагеря, любые другие организации отдыха и оздоровления детей.

Напомним, в дни осенних каникул на территории Оренбуржья намеревались открыть 11 детских лагерей. Предполагалось, что детей будут принимать по результатам ПЦР-тестов.