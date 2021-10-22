Кишинёв, 22 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Позором назвал решение властей Молдавии потушить Вечный огонь на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинёве ради экономии газа бывший президент республики Игорь Додон 22 октября в своём телеграм-канале.

Фрагмент Советского плаката. Стыдно!

Додон «Нынешняя молдавская власть решила сэкономить газ на священных ценностях для любого нормального гражданина нашей страны».

Он посоветовал властям отключить тепло в здании правительства, парламента и администрации президента. Так было бы куда лучше.