Додон назвал позором экономию газа на Вечном огне в Кишинёве
Кишинёв, 22 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Позором назвал решение властей Молдавии потушить Вечный огонь на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинёве ради экономии газа бывший президент республики Игорь Додон 22 октября в своём телеграм-канале.
Фрагмент Советского плаката. Стыдно!
«Нынешняя молдавская власть решила сэкономить газ на священных ценностях для любого нормального гражданина нашей страны».
Он посоветовал властям отключить тепло в здании правительства, парламента и администрации президента. Так было бы куда лучше.