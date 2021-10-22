Осло, 22 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Министерство обороны Норвегии приняло решение о снятии с вооружения всех 57 истребителей F-16AM/BM Fighting Falcon, имеющихся сейчас в составе Luftforsvaret (норвежских Королевских ВВС).

F-16

Об этом 22 октября сообщает пресс-служба военного ведомства.

До конца 2021 года все истребители F-16 будут списаны и проданы другим странам.

После списания F-16 на вооружении Королевских ВВС Норвегии останется только один тип истребителей — F-35A. Сейчас норвежские ВВС имеют 31 такой самолёт и рассчитывают получить ещё 24 до 2025 года.