Севастополь, 22 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Первый случай микст-инфекции гриппа и коронавируса зарегистрирован в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 22 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Заражение было выявлено у 15-летней девушки. Протекало заболевание в относительно лёгкой форме — школьница лечилась дома, на данный момент она уже выздоровела. Как уточнили в администрации городской больницы № 4, девушка не была привита от гриппа.

Специалисты уточняют, что особенно тяжело заболевание микст-инфекции гриппа и коронавируса переносят дети, пожилые люди и пациенты с сердечной недостаточностью, сахарным диабетом или бронхиальной астмой, причём в сочетании с гриппом коронавирус может дать непредсказуемые последствия.

Отметим, что на данный момент в Севастополе против гриппа привились 70 277 человек (около 25% от плана), от коронавируса полностью вакцинировался 141 551 человек.