Саратов, 22 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Саратовской области нерабочие дни установлены в период с 27 октября по 7 ноября текущего года. Соответствующее постановление подписал глава региона Валерий Радаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается крайне напряженной. Каждый день растёт количество заболевших … Это необходимая мера для разрыва цепочки заболеваемости. Период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми», — пояснил губернатор.

При этом поликлиники будут работать в штатном режиме 27−29 октября, 1−3 ноября. В режиме выходного дня с приемом вызовов до 14:00 по местному времени — 30−31 октября и 4−7 ноября.

Стационары продолжат работу в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 22 октября, с начала пандемии в Саратовской области заражение новой коронавирусной инфекцией официально подтверждено у 96 866 жителей региона, в том числе за последние сутки — у 433. Напомним, что сутками ранее выявлено 427 носителей коронавируса.

Выздоровели 86 683 пациента, из них за последние сутки выписаны 322 человека.

Жертвами пандемии в регионе стали ещё 20 ковидных больных. Всего в области скончались 3583 пациента с коронавирусом.