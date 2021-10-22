Москва, 22 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Финансирование развития культурного наследия и туристической среды в Москве на 2022 год планируется увеличить. Об этом 22 октября заявила заместитель руководителя столичного департамента финансов Анастасия Ершова на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

По словам чиновницы, соответствующие меры предусмотрены в проекте бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

«На финансовое обеспечение государственной программы Москвы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» в проекте бюджета: на 2022 год предусмотрено 99,6 млрд рублей с ростом к объему 2021 года на 10,0% на 2023 год предусмотрено 103,7 млрд рублей на 2024 год — 106,8 млрд рублей», — сообщила Ершова.

По её словам, в проекте бюджета учтены расходы на оказание услуг государственными учреждениями культуры, а также на предоставление грантов театрам и библиотекам на 2022 год в объеме 52,6 млрд рублей, на 2023 и 2024 годы — по 52,9 млрд рублей ежегодно. Также планируется продолжить укрепление материально-технической базы учреждений культуры. На указанные цели в 2022—2024 годах будут направлены бюджетные ассигнования в общем объеме 20,5 млрд рублей, в том числе в 2022 году — 7,7 млрд рублей. Расходы инвестиционного характера составят 33,8 млрд рублей, в том числе в 2022 году — 12,7 млрд рублей.