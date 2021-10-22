Деревня Агалатово, Ленинградская область, 22 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. На транспортной развязке в районе деревни Агалатово Всеволожского района Ленинградской области на федеральной трассе А-121 «Сортавала» полностью перекроют ещё один съезд. Об этом 22 октября сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Mintrans.ru Новый участок трассы «Сортавала»

Ограничение на 15 километре трассы связано с работами по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части. С 18:00 до 21:00 мск 23 октября на развязке будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд по направлению из Санкт-Петербурга в Агалатово.

«По состоянию на 16:00 мск 22 октября работы на съезде по направлению из Приозерска в Агалатово закончены. Съезд открыт для движения. Работы на съезде из Агалатово в направлении Санкт-Петербурга продолжаются. Движение автомобильного транспорта по съезду перекрыто до 09:00 23 октября», — добавил Пузыревский.

Отметим, что реверсивное движение со светофорным регулированием на путепроводе над основным ходом автодороги А-121 «Сортавала» сняли. Движение в штатном режиме.