Берлин, 22 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Секретные документы, касающиеся ситуации в Северной Корее, найдены при обыске у офицера бундесвера, пишет 22 октября Spiegel.

West Midlands Police Обыск

Также при обыске у сотрудника минобороны Германии нашли радиоактивные материалы (⁹⁰Sr), оружие в большом количестве. Найдена и «коммунистическая литература».

Что касается информации о Северной Корее, оказалось, что офицер хранил у себя два секретных досье германской разведки о ситуации в республике.

Обыск у офицера был проведён из-за обвинений его в нарушении закона о контроле за военным оружием и закона о внешней торговле. Список обвинений теперь увеличился, поскольку сотрудника ведомства обвиняют в незаконном обращении с радиоактивными веществами.