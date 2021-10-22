Тамбов, 22 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области не планируется объявлять нерабочие дни ранее 30 октября. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил врио губернатора Максим Егоров.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

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По словам врио главы региона, пока нет необходимости устанавливать нерабочие дни раньше 30 октября. Однако ситуацию с заболеваемостью контролируют, и, если появится необходимость в дополнительных ограничениях, их могут ввести.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области 22 октября подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе были зарегистрированы 46 тыс. 685 носителей вируса. Скончались 1038 человек.