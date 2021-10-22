Приштина, Сербия, 22 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Албанское оппозиционное издание Lapsi 21 октября сообщило о том, что международная организация «Альянс за мир и свободу», в которую входят и сербские правые, планирует провести митинг на севере Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово — это Республика (надпись на албанском языке)

Глава правого движения «Сербские правые для Сербии» Миша Вачич, которого считают сателлитом Сербской прогрессивной партии Александра Вучича, назвал целью митинга обеспечение международной поддержки косовским сербам.

Миша Вачич «Чтобы сербы видели, что не только наши традиционные братья — русские или греки — но и представители всех народов Европы придерживаются той позиции, что Косово — это Сербия».

Альянс за мир и свободу объединяет правые политические политические партии и движения по всей Европе. В него также входят ультраправая партия Роберто Фиоре Новая сила в Италии, Национальный французский фронт, с ним сотрудничала и Золотая Заря — греческая неонацистская организация, запрещенная год назад.