Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» нарастила поставки газа в Италию. Об этом было заявлено 22 октября в ходе рабочей встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и главного исполнительного директора Eni S.p.A. Клаудио Дескальци.

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Уточняется, что, по сравнению с 2020 годом, с начала текущего года этот показатель увеличился почти на 16%.

«С начала 2021 года Газпром увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — уточнили в компании.

В ходе переговоров стороны обсудили текущие вопросы и направления сотрудничества компаний в газовой сфере, а также перспективы низкоуглеродного развития европейской энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что российский «Газпром» выполняет перед Германией все обязательства по поставкам газа.

Добавим, что российская компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительную транзитную мощность природного газа через Украину на ноябрь. Предложенные «Оператором газотранспортной системы Украины» на аукционе транзитные мощности по двум маршрутам остались невостребованными.

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