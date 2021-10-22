Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили требует, чтобы ему дали возможность высказаться в суде. Об этом говорится в сообщении в соцсети Facebook на верифицированной странице бывшего грузинского лидера.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он прокомментировал публикацию его видеообращения о «похищении представителями спецслужбы», снятом, когда Саакашвили везли в грузовом контейнере в Грузию. Видео, предположительно было записано им на телефон, который при аресте изъяли правоохранители.

«Вместо распространения видео с улыбающимся мной из различных экзотических мест, я советую властям и категорически требую привести меня в суд, чтобы грузинский народ и международное сообщество услышали от меня правду обо всём», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным МВД Грузии, Саакашвили доставили в порт Поти на пароме 29 сентября. Экс-президент в это время находится в грузовом контейнере с молочной продукцией. В порту его встретили сообщники на грузовой машине.

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