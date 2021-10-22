Красноярск, 22 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае по данным на сегодня, 22 октября, за минувшие сутки зарегистрировано 554 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 541 случай. Об этом сообщил Роспотребнадзор региона.

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Всего на территории края выявлено 125 642 случая заражения коронавирусом.

Отмечается, что под медицинским наблюдением на дому находится 37 321 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3767 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 2876.

Проведено тестов на коронавирус 3 879 937, из них за последние сутки — 11 361.