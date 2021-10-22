Вашингтон, 22 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники в минобороны США, сообщил, что военная база Соединённых Штатов в Сирии подверглась нападению. Причём атака была проведена не с помощью отчаянных одиночек с автоматами, а весьма высокотехнологичным оружием.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Напомним, ракетному обстрелу подвергся укреплённый лагерь американского военного контингента в сирийском городе Эт-Танк, недалеко от сирийско-иорданской границы. Даже в Пентагоне признают, что это уже не обстрел автоколонны из-за соседнего бархана, атака произошла на ключевую американскую базу, охраняющую главный маршрут, который связывает экспедиционные силы США с тыловым районом в Иордании.

Нападение для американского оборонного ведомства стало шоком, отметили в Институте РУССТРАТ. Это полностью подконтрольная американским войскам территория, именно потому там расположили ключевой объект инфраструктуры. Больше 12 часов Пентагон был уверен, что удар совершила сирийская авиация, причём вместе с бомбами использовала ракеты. Только позднее стало очевидно, что нападавшие использовали закрытые позиции на земле. После разбора инцидента командованием американских войск было нехотя сделано заявление, что доразведка местности и корректировка огня производилась с помощью дронов, перед которыми вооружение гарнизона оказалось бессильным.

Изменившиеся условия предполагают укрепление наземной и особенно противовоздушной обороны американских баз новейшими средствами ПВО, но именно эта возможность у Пентагона сейчас отсутствует. Как известно из истории, даже теоретические потери не устраивают американскую армию, а значит можно предположить, что в скором времени в Сирии будет реализован «афганский» сценарий, отметили в Институте РУССТРАТ. В подобной ситуации Соединённые Штаты либо атакуют, либо бегут, но возможности для атак в Сирии у США больше нет.