Берлин, , 15:01 — REGNUM Возможность замораживания счетов компаний, содействующих перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, откуда они направляются в Евросоюз, не исключили в МИД ФРГ. Об этом 22 октября сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы выступаем в ЕС за то, чтобы компаниям, которые в этом участвуют, пригрозили санкциями. Если вы знакомы с системой санкций, то вы знаете, что если такие компании и лица попадают в санкционный список, то, например, им грозит запрет на въезд в ЕС и оказание экономических услуг, на практике это может означать, что им придется столкнуться, например, с замораживанием счетов», — сказал он.

При этом Бургер отметил, что первым шагом в этом направлении станут беседы с такими компаниями.

«Можно констатировать, что в последние недели стало больше прямых рейсов в Минск, например, из Дамаска, Бейрута, из Омана, осуществляются рейсы через Турцию, ОАЭ», — также заявил представитель МИД ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа ожидает увеличение потока нелегальных мигрантов из Белоруссии в страны ЕС.