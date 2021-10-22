Красногорск, 22 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Тестирование учеников на коронавирус пока не планируют вводить в школах Подмосковья. Об этом 22 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«Пока считаем это преждевременным. Пока не рассматривали тестирование для того, чтобы вводить его в школах», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября по 7 ноября на территории Подмосковья установлены нерабочие дни с целью профилактики распространения коронавируса.