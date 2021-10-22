Йошкар-Ола, 22 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 22 октября выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 108 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 391 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 19 980 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 28 человек. 667 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев, за минувшие сутки скончались четыре человека среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 744 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 924 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1685 человек, из них у 1657 — пневмония, 68 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 114 пациентов, при этом госпитализированы 160 жителей Марий Эл.