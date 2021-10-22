Тбилиси, 22 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Непонятно, каким образом материалы, касающиеся экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые должны храниться у правоохранителей, попали к частной компании. Об этом 22 октября заявил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Шота Тутберидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Он прокомментировал публикацию телеканалом «Имеди» видеоролика, в котором Саакашвили, находясь в грузовом контейнере с молочной продукцией, говорит, что его похитили спецслужбы некоей страны. Сообщается, что запись была сделана в то время, когда экс-президента везли в Грузию.

«Это хороший индикатор того, насколько деградировала прокуратура Грузии. Опечатанные материалы, которые должны быть у экспертизы, почему-то оказались в руках частной компании», — сказал адвокат.

Он также добавил, что не знает, является ли запись идентичной, и отказался комментировать то, что на ней происходит. Саакашвили ещё не высказывался об этой ситуации.

Напомним, по данным МВД Грузии, Саакашвили доставили в порт Поти на пароме 29 сентября. Экс-президент в это время находится в грузовом контейнере с молочной продукцией. В порту его встретили сообщники на грузовой машине.