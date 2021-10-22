Саранск, 22 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Максим Мишин. mos.ru Больничная палата с аппаратами ИВЛ

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Скончались женщины 1950, 1955, 1956, 1966 и 1981 годов рождения, а также мужчина 1958 года рождения. Течение заболевания у всех умерших сопровождалось двусторонней тотальной или полисегментарной пневмонией, а также хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 659 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 22 октября в регионе выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 131 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 421 случая. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4119 человек.

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