Саранск, 22 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 22 октября выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 131 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 421 случая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

За последние сутки в республике выписаны 100 человек, всего с начала пандемии выздоровели 25 643 жителя Мордовии. 659 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4119 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 22 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2594 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 3138 человек, что является очередным максимальным показателем с начала пандемии.