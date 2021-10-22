Тюмень, 22 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 320 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 318 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 октября 2021 года коронавирусом заразились 67 808 человек, выздоровели 57 362 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 22 октября в регионе скончался 2231 пациент с COVID-19 (на 17 человек больше, чем днём ранее).