Курган, 22 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 190 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 60 зафиксированы в Кургане, сообщает 22 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 187 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 22 октября 2021 года выявлено 37 136 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 22 октября вылечились 32 654 человека, скончались 780 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).