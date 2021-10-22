Волгоград, 22 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Малько сазана выпустили специалисты в Варваровское водохранилище в Светлоярском районе Волгоградской области. Для пополнения запасов Волги привезли 57 тысяч рыб, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru/ Мальки сазана

Мальков вырастили на одном из старейших рыборазводных предприятий региона — в СПК «Ергенинский», где уже более 50 лет занимаются воспроизводством водных ресурсов. В Волгу выпустили пятимесячных сазанов, они полностью адаптированы к естественным условиям, вес каждой особи порядка 25 граммов. Пополнение запасов биоресурсов провели в рамках компенсационных мероприятий, предусмотренных строительством новых участков берегоукрепления.

С начала 2021 года в водные объекты региона выпустили уже 150 тысяч мальков сазана, стерляди и осетра.