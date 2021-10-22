Баку, , 14:16 — REGNUM Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова заявила председателю Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Маргарете Седерфельт о недопустимости использования термина «Нагорно-Карабахский конфликт». Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского законодательного органа.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Нагорно-Карабахский конфликт навсегда ушёл в историю», — сказала Гафарова.

Она заявила, что для региона начался новый этап и призвала не говорить о продолжении конфликта. Спикер также подчеркнула, что Баку придерживается трёхсторонних соглашений с Ереваном и Москвой. Гафарова также обвинила в Армению в непредставлении карт минных полей на территории Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.

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