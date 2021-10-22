Москва, , 14:16 — REGNUM Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы имевшем место обещании президента РФ Владимира Путина созвать встречу в «нормандском формате» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) на уровне министров иностранных дел во время разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном — это передергивание фактов. Об этом 22 октября заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже передергивание», — сказал глава российского МИД.

Также Лавров уточнил, что глава Российского государства во время указанного разговора пообещал только поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав МИД стран «нормандской четверки».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что поставки оружия Украине, переговоры о которых ведёт Лондон, не послужат урегулированию конфликта на юго-востоке страны.