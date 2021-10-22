Черкесск, 22 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии выявлен факт подделки сертификатов о вакцинации против коронавируса. В преступлении буквы закона уличили сотрудницу районной поликлиники, сообщили 22 октября в пресс-службе МВД по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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«Подозреваемая за денежное вознаграждение в размере шести тысяч рублей изготовила для двоих жителей республики сертификаты профилактической прививки от коронавирусной инфекции без фактического прохождения процедуры вакцинирования», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Женщина задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время устанавливаются возможные другие эпизоды продажи справок.