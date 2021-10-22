Пермь, 22 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Пермском крае непривитых от коронавирусной инфекции и непереболевших COVID-19 могут отправить на самоизоляцию. Такой сценарий сейчас рассматривают местные власти. Меру могут ввести уже с 30 октября. Об этом во время брифинга 22 октября сообщила заместитель главы администрации губернатора Мария Геворгян.

Permkrai.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Она сделала акцент на том, что из-за неблагополучной эпидситуации объявлены нерабочие дни (25 октября — 7 ноября). Чиновница рекомендовала посвятить этот период вакцинации.

Также Геворгян подчеркнула, что в регионе усилят контроль за работой торговых комплексов и общепита. Нарушителей, игнорирующих систему QR-кодов, будут закрывать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Прикамья из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции ужесточают антиковидный режим. Перечень объектов, при посещении которых будут запрашивать QR-код пополнися ресторанами, кафе, торговыми центрами.