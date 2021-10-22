Сербия, 22 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Президент Сербии Александ Вучич, по его собственным словам, «ночами не спит» из-за актуального энергетического кризиса. Об этом Вучич заявил 22 октября во время церемонии открытия рудника меди и золота «Чукару Пеки» неподалеку от города Бор в восточной Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Я ночами не сплю. Мы ничего не сможем решить просто, у нас будут проблемы с ценой всех энергоносителей», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Президент Сербии отметил, что его страна вкладывает намного больше усилий в решение этого вопроса, чем некоторые другие страны, которые находятся в более сложном положении.

«Те, кто находится в ситуации в десять раз хуже, чем у нас, не очень переживает. Мы боремся больше, чем они, поэтому мы такие успешные», — сказал Вучич.

Напомним, что Вучич планирует встретиться в ноябре с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы оговорить скидку на поставки газа в Сербию.