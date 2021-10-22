Омск, 22 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба, на 22 октября зарегистрировано уже 92 926 случаев заражения. Причём 411 из них — только за последние сутки.

Коронавирус

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Также известно, что общее число вакцинированных жителей области составляет уже 666 595 человек, из них 552 479 человек получили оба компонента вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в омском цирке с 22 октября вновь начал работать пункт вакцинации от COVID-19.

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