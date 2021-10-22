Краснокамск, Пермский край, 22 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Пермском крае минздрав призывает беременных женщин сделать прививку от COVID-19 для собственного здоровья и здоровья ребенка. На брифинге 22 октября министр здравоохранения региона Анастасия Крутень сообщила, что жертвами заболевания в региона стали четыре беременные женщины. Их жизнь врачи не смогли спасти.

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В Краснокамской больнице, куда направляют беременных женщин из разных муниципальных образований Прикамья, коронавирусная инфекция диагностирована у 100 пациенток. Медики призывают женщин на вакцинацию. Прививку можно сделать либо до планируемой беременности, либо после 22 недель беременности. С начала пандемии коронавирус выявлен у 100 новорождённых.

«То, что происходит в нашем крае — это бедствие! Это настоящая эпидемия! Это настоящая война!», — подчеркнула Крутень. Она заострила внимание на том, что все антиковидные ограничительные меры, принимаемые властями, (как федеральными, так и местными), направлены на благо людей, для спасения их жизней.

По данным минздрава Пермского края, больницы в регионе переполнены, койки разворачивают в коридорах клиник. Рассматривается вопрос разворачивания коек в психиатрических и неврологических клиниках. При этом 95% пациентов ковидных отделений — это люди, которые не вакцинировались.