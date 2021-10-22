Иркутск, 22 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Автомобильный парк медучреждений Иркутской области пополнился ещё 26 автомобилями скорой помощи. Сегодня, 22 октября, глава Приангарья Игорь Кобзев вручил ключи представителям муниципалитетов, сообщила пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Иркутской области В медучреждения Приангарья поступило 26 автомобилей скорой медицинской помощи

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Известно, что в область поступили 23 автомобиля класса В, предназначенных для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе, а также три автомобиля класса С, предназначенных для реанимации, интенсивной терапии, мониторинга и перевозки больных и пострадавших.

«Вы лучше меня знаете простую истину: от того, как быстро медики приедут к пациенту, или доставят его в больницу, очень часто зависит жизнь человека. В Приангарье, с его расстояниями, автомобили для медиков особенно важны. В борьбе с коронавирусом на счету каждый доктор и каждая машина.

Сегодня мы пополняем автопарк в тех учреждениях, которые нуждаются в них больше других. Я регулярно общаюсь с главными врачами и знаю проблемы каждого. Постепенно мы все вместе их решим», — отметил Игорь Кобзев.

Напомним, дополнительно направить в регионы автомобили для службы скорой медицинской помощи поручил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.

Иркутская станция скорой медицинской помощи получила семь автомобилей, Братская станция скорой помощи — три, Ангарская БСМП — два, ещё четырнадцать медучреждений региона по одной машине. Как отметил министр здравоохранения региона Яков Сандаков, служба скорой медицинской помощи Иркутской области укомплектована 434 автомобилями.

Только 2020 году в Иркутскую область поступило 44 автомобиля скорой помощи. По муниципальным образованиям было распределено — 28 машин класса «В» и 16 машин скорой помощи класса «С» (реанимобили).

За последние пять лет за федеральные средства было приобретено 144 автомобиля скорой медицинской помощи классов В и С, 494 автомобиля приобретено за счет областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Иркутскую область посетил глава российского минздрава Михаил Мурашко. Тогда станции скорой помощи Иркутска, Ангарска и Братска получили новую технику, произведённую базе машин Ford Transit.

«Во время пандемии коронавирусной инфекции в пиковые дни нагрузка на скорую помощь возрастала более чем в два раза. На мой взгляд, вы с этим успешно справлялись. Каждый пациент рассчитывал на вас», — отмечал министр.

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