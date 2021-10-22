Красногорск, 22 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Прирост числа случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова начал идти вверх. Об этом свидетельствует опубликованная 22 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2428 случаев заражения коронавирусом. Это на 110 случаев больше аналогичного показателя 21 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2318 человек, а днем ранее — у 2590 жителей Подмосковья.

Всего на территории России 22 октября было зафиксировано 37 141 новых случаев заражения коронавирусом.