Самара, 22 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. 948 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в области выявили 121 730 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 4388 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 18-и таких пациентов констатировали за прошедшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области за минувшие сутки 768 человек справились с вирусом, а всего в регионе победили эту инфекцию 95 005 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 октября в Самарской области за сутки выявили 937 носителей коронавируса.