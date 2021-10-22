Ла-Пас, , 13:40 — REGNUM Боливия представит в Организацию американских государств (ОАГ) результаты расследования, опровергающие «мошенничество» на выборах 2019 года, о котором заявляют оппоненты. Об этом Prensa Latina сообщил дипломатический источник.

Боливия в цветах национального флага Pixabay.com

Известные специалисты, выступающие против поддерживаемой ОАГ версии о «мошенничестве» на выборах, представят свои доклады на академической встрече в штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне, заявил посол в ОАГ Эктор Арсе.

Он добавил, что результаты расследования позволят убедиться в отсутствии «злонамеренных манипуляций» на выборах, сообщает Боливийское информационное агентство.