Салехард, 22 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 22 случая зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 22 октября оперштаб ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 127 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 22 октября 52 965 заражений коронавирусом. Выздоровели 50 192 человека, 731 пациент с COVID-19 скончался (на три человека больше, чем днём ранее).