Майкоп, 22 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Адыгее за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 70 человек. Такого прироста числа пациентов с COVID-19 не наблюдалось в республике с начала 2021 года. Последний раз 70 новых ковид-пациентов выявляли специалисты 14 января. Такие данные приводит 22 октября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число носителей коронавируса за все время пандемии составило в Адыгее 20 903 человека. Из них сумели справиться с болезнью 18 347 пациентов. За прошедшие сутки число выздоровевших составило 29 человек.

Не удалось спасти врачам за весь период борьбы с коронавирусом 520 жителей Адыгеи. Пятеро из них скончались за последний день.